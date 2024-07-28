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Venueala sandık başında! Yeni devlet başkanı kim olacak? Maduro mu Gonzalez mi?

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 13:19
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Venueala sandık başında! Yeni devlet başkanı kim olacak? Maduro mu Gonzalez mi?

Venezuela’da halk bugün ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Yerel saatle 06.00’da başlayacak oy verme işlemi 18.00’de sona erecek. Ülkede bulunan 21 milyon kayıtlı seçmen kurulan 30 bin sandıkta oy kullanabilecek. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıldır iktidarda olduğu ülkede yapılacak seçimde 10 aday yarışıyor ancak seçimin Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonun Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

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