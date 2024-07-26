Katil Netanyahu Biden'ın ardından bu kez de Trump ile görüştü!
Dün Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşen katil Netanyahu, bugün ise ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump ile görüştü. Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Trump, Netanyahu'yu "Şimdi onur duydum" diyerek karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.
Netanyahu, Demokrat Başkan Joe Biden ve 5 Kasım ABD seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le görüştükten sonra, 2024 ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'la görüşmek üzere Trump'ın Florida'daki tatil beldesi Mar-a-Lago'ya gitti.
"SİZİ ÖZLEDİK"
Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi. Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Trump, Netanyahu ve eşi Sara'yı selamlarken, İsrail lideriyle Gazze'ye yönelik 9 aylık İsrail operasyonunun Filistinli sivillere verdiği zarar konusunda yaptığı açıklamada endişelerini dile getiren Harris'i eleştirdi.
TRUMP, "ONUN SÖZLERİNİN SAYGISIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.
Netanyahu, ABD ziyaretinin daha hızlı bir ateşkes anlaşmasına yol açmasını umduğunu söyledi. "Umarım öyle olur. Ama sanırım zaman gösterecek," dedi muhabirlere. İsrail askeri baskısı nedeniyle ateşkes sağlama çabalarında bir hareketlenme olduğunu düşündüğünü ve Roma'daki görüşmelere bir ekip göndereceğini söyledi.
Reuters'de yer alan habere göre, Trump, Netanyahu ile gerginlik yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. "Çok iyi bir ilişkimiz var" diyen Trump, başkanlığı sırasında ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ve ABD'yi İran ile yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekme gibi politika değişikliklerine dikkat çekti.
Öte yandan Netanyahu, Biden'ı 2020 seçimlerinde Trump'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiğinde Trump'ı kızdırmıştı. Trump, seçimin seçmen dolandırıcılığıyla kendisinden çalındığını yalan yere iddia ediyor. Trump daha sonra Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenlemesine ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını tetiklemesine olanak tanıyan İsrail'in güvenlik başarısızlıkları nedeniyle eleştirdi.
Kamuoyu yoklamaları Harris ve Trump'ın Beyaz Saray için yakın bir yarış içinde olduğunu gösteriyor ve bu durum, geleneksel olarak Biden'ın Demokratlarından çok Trump'ın Cumhuriyetçileriyle aynı çizgide olan Netanyahu gibi dünya liderlerini ABD ile ilişkilerinde bir denge kurmaya yöneltiyor.
NETANYAHU, ÇARŞAMBA GÜNKÜ KONUŞMASINDA BİDEN'IN İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEĞİ ÖVDÜ
Ancak Cumhuriyetçilerin tezahüratları arasında Trump'ın başkan olarak İsrail yanlısı siciline değindi. Trump'ın, Filistinlileri çileden çıkaran muhafazakarların uzun süredir devam eden hedefi olan ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını övdü. Trump'ın Beyaz Saray yıllarında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan ve İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkileri normalleştiren tarihi İbrahim Anlaşmaları'na da atıfta bulundu.
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