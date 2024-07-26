Katil Netanyahu Biden’ın ardından bu kez de Trump ile görüştü!



Öte yandan Netanyahu, Biden'ı 2020 seçimlerinde Trump'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiğinde Trump'ı kızdırmıştı. Trump, seçimin seçmen dolandırıcılığıyla kendisinden çalındığını yalan yere iddia ediyor. Trump daha sonra Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenlemesine ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını tetiklemesine olanak tanıyan İsrail'in güvenlik başarısızlıkları nedeniyle eleştirdi.



Kamuoyu yoklamaları Harris ve Trump'ın Beyaz Saray için yakın bir yarış içinde olduğunu gösteriyor ve bu durum, geleneksel olarak Biden'ın Demokratlarından çok Trump'ın Cumhuriyetçileriyle aynı çizgide olan Netanyahu gibi dünya liderlerini ABD ile ilişkilerinde bir denge kurmaya yöneltiyor.