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Yunanistan ABD'den F-35 alıyor! Onay verildi teslimat tarihi belli oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 26.07.2024 20:53
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Yunanistan ABD’den F-35 alıyor! Onay verildi teslimat tarihi belli oldu

ABD'den yaklaşık 3,5 milyar dolara 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay veren Yunanistan "bölgede güçlü bir caydırıcılık" oluşturacağını belirterek, anlaşma için bir kabul mektubunun imzalandığını ve ABD'ye gönderildiğini belirtti.

Yunanistan hükümeti, ABD'den yaklaşık 3,5 milyar dolara 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

ABD'nin geçtiğimiz ocak ayında Yunanistan'a tahmini 8.6 milyar dolar maliyet ile 40 adede kadar F-35 savaş uçağı almasına onay vermesinin ardından Yunanistan hükümeti, 3,5 milyar dolara ilk 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

'BÖLGEDE GÜÇLÜ CAYDIRICILIK'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina yakınlarındaki bir askeri hava üssünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu alımın "bölgede güçlü bir caydırıcılık" oluşturacağını ifade ederek, anlaşma için bir kabul mektubunun imzalandığını ve ABD'ye gönderildiğini söyledi.

Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

ABD'nin Yunanistan'a ilk uçakların teslimatına 2028 yılında başlaması beklenirken, Yunanistan'ın tahmini 8.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 20 adet F-35'i daha satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

'SON YILLARIN EN ÖNEMLİ ADIMI'

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, söz konusu alımı Yunanistan'ın askeri modernizasyonu kapsamında "son yılların" en önemli adımı olarak nitelendirerek, "Ülkemizi donatmak ve savunmasını güçlendirmek için bu büyük programı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.Yunanistan hükümeti, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

'BİZİM İÇİN ONURDUR'

F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı ve F-35 programının Genel Müdürü Bridget Lauderdale, "Yunanistan F-35 programına katılan 19. ülke olurken, ilişkimizi sürdürmek bizim için onurdur" dedi.

Katılımcı olarak ya da satış yoluyla F-35 programında şu anda ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka, Norveç, İsrail, Japonya, Güney Kore, Belçika, Polonya, Singapur, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Çekya ve Yunanistan bulunuyor.

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