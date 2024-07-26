'Gazze'de ateşkes' müzakerelerinin adresi bu kez İtalya! Görüşmede dikkat çeken iddia: O isim yer alacak
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı devam ederken korkunç saldırılara ilişkin ateşkes çabaları da sürüyor. Müzakerelerin adresi bu kez İtalya oldu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün pazar günü Roma'da üst düzey İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini görüşeceği iddia edildi.
Gazze'de işgalcilerin katliamları sürerken ateşkes için görüşmelerde devam ediyor. Bu kez görüşmelerin adresi İtalya olacak. İtalya'da düzenlenecek görüşmede dikkat çeken bir ismin yer alacağı iddia edildi.
CIA BAŞKANI GÖRÜŞMEYE KATILACAK MI?
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün pazar günü Roma'da üst düzey İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini görüşeceği öne sürüldü.
GÖZLER ROMA'YA ÇEVRİLDİ
ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin Amerikan ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma'da 28 Temmuz'da İsrail ile Hamas arasında uzun süredir devam eden ve kritik bir dönemeçte olan esir takası ve ateşkes müzakerelerine dair önemli bir görüşme olacak.
Amerikan ve İsrailli yetkililere göre, Burns, Roma'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile bir araya gelecek.
Konuya aşina bir kaynak, görüşmede müzakerelerin ayrıntılı biçimde ele alınmasının beklenmediğini ancak esas olarak ileriye dönük stratejiye odaklanılacağını dile getirdi.
İSRAİLLİLER, ROMA'DAKİ GÖRÜŞMEDEN UMUTLU DEĞİL
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çeşitli taleplerle anlaşmayı geciktirdiği ve sürüncemede bıraktığı İsrail medyasına sık sık konu oluyor. Ancak Netanyahu'nun ABD ziyareti kapsamında dün Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından, esir takası ve ateşkes anlaşmasının kısa süre içerisinde sağlanacağı konusunda daha iyimser bir hava hakim.
BIDEN KATİLİ İKNA EDECEK Mİ?
İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun görüşme esnasında Biden'a iki gün içinde Katar ve Mısırlı arabuluculara Hamas'a iletilmek üzere güncellenmiş bir teklif göndermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi. Buna karşın, konuya aşina başka bir kaynak, Biden ve danışmanlarının yaklaşık üç saatlik görüşmelerden sonra bile, Netanyahu'nun gerçekten bir anlaşma isteyip istemediğinden veya hükümetinin dağılmasını önlemek için zaman mı kazandığından emin olmadığını söyledi.
Roma'daki toplantıda bir ilerleme beklemediği düşünülen İsrailli müzakerecilerin, Biden'ın, Netanyahu'yu sert taleplerinden bazılarını yumuşatmaya ikna ettiğinden şüphe duyduğu aktarıldı.
'MÜZAKERE BİR YANA KRİZE GİDİYORUZ'
İsrailli bir yetkili, "Netanyahu ulaşılması imkansız bir anlaşma istiyor. Şu anda hamle yapmaya istekli değil ve bu nedenle bir anlaşmadan ziyade müzakerelerde bir krize doğru gidiyor olabiliriz." dedi. CIA'nın toplantıya ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.
İSRAİL GÖRÜŞMELERE KATILMIYOR
Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes müzakereleri için dün Katar'a gitmesi beklenen İsrailli müzakere heyetinin ziyareti ertelenmişti. Müzakere heyetinin Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmenin ardından Doha'ya gitmesi beklendiği dile getirilmişti. İsrail'deki "Walla" haber sitesi de heyetin gelecek haftadan önce Katar'a gitmeyeceğini öne sürmüştü.
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