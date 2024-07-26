’Gazze’de ateşkes’ müzakerelerinin adresi bu kez İtalya! Görüşmede dikkat çeken iddia: O isim yer alacak

CIA Direktörünün Roma'da İsrail, Katar ve Mısır'dan yetkililerle Gazze'de ateşkesi görüşmesi bekleniyor.

Amerikan ve İsrailli yetkililere göre, Burns, Roma'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile bir araya gelecek.

Konuya aşina bir kaynak, görüşmede müzakerelerin ayrıntılı biçimde ele alınmasının beklenmediğini ancak esas olarak ileriye dönük stratejiye odaklanılacağını dile getirdi.