ABD tarihinin en güçlü Yahudi yönetimi geliyor! Kamala Harris'in etrafı Siyonistlerle dolu! İşte çemberdeki isimlerin kirli geçmişi...
ABD'de Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası gözler 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere çevrildi. Biden'ın yerine geçmesi için gösterdiği isim olan Kamala Harris'in adaylığı henüz resmiyet kazanmasa da Demokratların adayı olacağına yönelik ihtimal son derece yüksek. Ancak Harris'in ABD'nin yeni başkanı olması durumunda çevresinde yer alacak isimler arasındaki Siyonist destekçisi isimler dikkat çekiyor. Harris'in seçimleri kazanması durumunda ABD tarihinin en siyonist iktidarlarından biri dünyayı bekliyor olacak. İşte detaylar...
Dünya gözünü, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine dikti. Cumhuriyetçi isim Donald Trump'la yarışan ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi, yeni bir merak dalgasını da beraberinde getirdi.
BASKILARA DAYANAMADI! TEK İSİM HARRIS
Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu. Baskılara dayanamayan Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Biden'ın yerine önerdiği isimse, göreve geldiği günden bu yana yardımcılığını yapan Kamala Harris oldu. Henüz adaylığı resmileşmese de yapılan anketlerde Harris'in partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü. AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.
AP tarafından ulaşılan delegelerden hiçbiri başka bir adayın ismini vermedi. Anket sonuçlarının kesin olmadığı ve sonuçların değişebileceği vurgulandı.
KRİTİK TARİH 7 AĞUSTOS
Axios'un haberine göre, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Jamie Harrison, gazetecilere açıklamasında, "7 Ağustos tarihine kadar başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi. DNC, 7 Ağustos'a kadar bir toplantı yapacak. Bu toplantıda başkan adayını belirlemek için oylama yapılacak. Sanal ortamdaki oylamaya 300'den fazla delegenin desteğini alan aday adayları dahil edilebilecek.
Başkan adaylığının gündeme gelmesinin ardından bir kez daha tüm gözlerin üzerine çevrildiği Harris'in, İsrail tarafından da büyük bir desteğe sahip olduğu biliniyor. Gazze işgalinin başından bu yana İsrail'e verdiği destekle şaşırtmayan Harris'in olası yeni kabinesi ise şimdiden İsrail'de heyecana neden oldu.
SİYONİST LOBİ DEVREDE
Harris'in başkan olması halinde "First Gentleman" olarak ABD yönetiminde kritik bir konuma yerleşecek olan eşi Douglas (Doug) Emhoff, fanatik bir Yahudi olarak biliniyor. Şimdiden kulis faaliyetlerine geçen Siyonist lobisi tarafından çok sevilen Emhoff'un geçmişi ise bir hayli tartışmalı.
Harris'in ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamasıyla Siyonist lobiyle kol kola çalışmalarına ağırlık veren Emhoff, asıl mesleği olan avukatlığa ara verdi ve Biden yönetiminin "Antisemitizmle mücadele" kampanyasının yüzü oldu. 25 Mayıs 2023'te ülkenin ilk antisemitizmle mücadele stratejisi olan ABD Ulusal Antisemitizmle Mücadele Stratejisi'ni başlatan Beyaz Saray ekibinin bir parçası olan Emhoff, İsrail'in Gazze işgalini başlatmasının ardından Siyonistlerin de favori ismi haline geldi.
OKULLARI TEK TEK DOLAŞIP SEMİNER VERİYOR
İsrail'in Gazze işgaline başlamasıyla eş zamanlı olarak lobicilik faaliyetlerine ağırlık veren Emhoff, ülkenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle İsrail'in işgalinin adeta propagandasını yaptı. Gazze soykırımına yönelik artan tepkilerin "antisemitizm" olduğunu ileri süren Emhoff, okulları ve üniversiteleri gezerek artan Yahudi karşıtlığının tehlikeleri konulu seminerler verdi.
İLK İŞİ O OLMUŞTU
Siyonist lobi içinde giderek daha güçlü bir konuma erişen Emhoff, eşi 2021 yılında başkan yardımcısı olarak göreve geldiğinde yaptığı ilk işle büyük yankı uyandırmıştı.
Harris ile yaşadıkları evin girişine, koyu Yahudilerin giriş kapısının sağ pervazına yerleştirdiği ve içinde Tevrat'tan metinler bulunan kutucuk olan "Mezuza" yerleştiren Emhoff'un bu hareketi Siyonistlerin ABD hükümeti içindeki güçlenişinin açık bir sembolü olarak görüldü.
Harris'in ABD Başkanı olması halinde Siyonist lobinin Beyaz Saray içindeki en önemli eli olacak Emhoff, İsrail medyası tarafından da büyük destek görüyor.
SİYONİST BAŞKAN YARDIMCISI YOLDA
Öte yandan ABD ve İsrail medyasında ortaya atılan iddialara göre Harris'in adaylığının kesinleşmesi halinde seçeceği başkan yardımcısı, Siyonist lobinin önemli isimlerinden Josh Shapiro. Pensilvanya valisi olarak görev yapan Shapiro, göreve daha geçen yıl başlamasına rağmen büyük bir politik desteği de beraberinde getirdi.
"ZAFERE GİDEN YOL PENSİLVANYA'DAN GEÇİYOR"
"Kamala Harris'i yaklaşık yirmi yıldır tanıyorum. İkimiz de savcıydık, ikimiz de hukukun üstünlüğü için ayağa kalktık, ikimiz de halk için savaştık ve sonuçlar elde ettik. Kamala Harris, desteğimize layık bir vatanseverdir." açıklamasında bulunan Shapiro, Muhafazakar bir Yahudi olarak biliniyor.
Siyonist lobiyle kökten ve derin bağları olduğu bilinen Shapiro'nun geçtiğimiz Pazar günü sarfettiği, sözlerse, arkasındaki lobiye duyduğu güveni de gözler önüne serdi. Seçilmesi halinde ABD yönetiminde Siyonist gücü pekiştirecek olan bir kabineyle göreve gelmesi beklenen Harris'e verdiği desteği "Kasım ayında zafere giden yol Pensilvanya'dan geçiyor" sözleriyle ilan eden Shapiro, Gazze işgalinin en büyük destekçilerinden bir olarak da biliniyor.
HARRIS'IN YERİNE FARKLI İSİM Mİ?
ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın çekilme kararının ardından, 19-22 Ağustos'taki Demokratik Ulusal Komitesinde (DNC) belirlenecek Demokrat Parti başkan adaylığı için Harris'in yanı sıra farklı isimler de dillendirilmeye başlandı.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve diğer birçok önde gelen Demokrat Partilinin desteğini açıklamasıyla Harris'in başkan adaylığı ihtimali artsa da alternatif olarak konuşulanların isimleri de yine DNC'de belirlenecek başkan yardımcısı adaylığı için gündemde.
4 BİN DELEGEDEN YARISINI ALMASI GEREKİYOR
Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.
Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Yaklaşık 4 bin delegenin yarsından fazlasının oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.
Demokrat Partinin gelecek ay Chicago'daki parti kongresinde başkanlık için en güçlü adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris olsa da bu isim konusunda sessizliklerini koruyan önde gelen Demokratlar var. Bu isimlerin başında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bulunuyor.
Harris dışında başkan adaylığı veya başkan yardımcısı adaylığı için adı geçen birçok Demokrat Partili isim bulunuyor.
BBC'nin haberine göre bu isimler arasında Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Josh Shapiro, JB Pritzker ve Joe Manchin öne çıkıyor.
GRETCHEN WHİTMER
Michigan'da iki dönemdir Valilik görevini yürüten Whitmer, gitgide popülerleşen Demokratlar arasında yer alıyor. Birçok uzman, Whitmer'in 2028'de başkanlık için aday olacağını düşünüyor.
Geçmişte Biden için kampanya yürüten ve siyasi hedeflerini açıkça dile getiren Whitmer, New York Times'a verdiği demeçte, 2028'de X kuşağından bir başkan görmek istediğini söyledi ancak bu rolü kendisinin üstlenebileceğini dile getirmekten kaçındı.
Whitmer, 2022'de Michigan Demokratlarının, eyaletin yasama meclisini ve vali konağını kontrol etmesini sağlayan bir kampanyaya liderlik etti.
Michigan'da kürtaj hakkı ve silah güvenliği önlemlerinin alınması da dahil bir dizi politikanın hayata geçirilmesini sağlayan Whitmer, Biden'ın adaylıktan çekilmesinden sonra "Demokratları seçmek ve Donald Trump'ı durdurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasını yaptı ancak Harris'e açıkça destek vermedi.
GAVİN NEWSOM
California Valisi Newsom'un 2028'de olası başkan adayı olarak ismi listelerde geçse de birçok Demokrat uzman, Newsom'un şu anda da Biden'ın yerine geçebileceği görüşünde.
Newsom, muhafazakar medyada partinin önemli bir elçisi olarak son yıllarda öne çıktı, geçen yıl Florida Valisi Ron DeSantis ile münazara yaparak ulusal imajını geliştirdi.
Biden'ı yarıştan çekildiği açıklamasını yapmadan önce destekleyen Newsom, açıklamanın ardından ABD Başkanını "özverili" bir başkan olarak nitelendirdi.
Öte yandan Newsom da Harris'e destek vereceğine dair açıklama yapmadı.
PETE BUTTİGİEG
ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg'in de başkanlık hayalleri olduğu konuşuluyor. 2020'de başkanlığa adaylığını koyan Buttigieg, Biden yönetiminin de en iyi iletişimcilerinden biri olarak görülüyor.
Bakanlığı süresinde birkaç kamusal krizi yöneten Buttigieg, X sosyal medya hesabından, Biden'ın ABD tarihindeki en iyi ve en önemli başkanlar arasındaki yerini aldığını belirtti. Ancak Buttigieg, Harris'i destekleyeceğine dair herhangi bir yorumda bulunmadı.
JOSH SHAPİRO
Daha önce Pensilvanya eyaletinin başsavcısı olarak görev yapan Shapiro, 2022'de eyaletin valisi olarak seçildi.
Philadelphia'daki çöken köprüyü hızla yeniden inşa etmesiyle ulusal çapta dikkati çeken Shapiro'nun bu başarısı, birçok kişi tarafından "siyasi zafer" olarak görülürken, 2028 başkan adaylığında öne çıkan isimler arasında yer almasını sağladı.
ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekildiğini açıklamasının ardından Biden'ı, "modern tarihin en önemli başkanlarından" biri olarak nitelendirdi ancak bundan sonraki süreç hakkında bir açıklamada bulunmadı.
JB PRİTZKER
Hyatt otel zincirlerinin varisi milyarder iş insanı Pritzker, son yıllarda Trump'a karşı çıkarak ve Biden'ı savunarak öne çıktı. Pritzker, canlı yayındaki tartışmadan sonra Trump'ı "yalancı" ve "sadece kendisini düşünen 34 suçtan hüküm giymiş bir suçlu" olarak nitelendirdi.
JB Pritzker, Whitmer gibi kürtaj hakları ve silah kontrolü gibi Demokratların gündem maddelerini destekleyenler arasında.
Pritzker, Biden'ın seçim yarışından çekilme kararına ilişkin henüz yorum yapmadı.
JOE MANCHİN
Kendisini daha önce "bağımsız Demokrat" şeklinde tanımlayan ve mayısta Demokrat Partiden ayrılan West Virginia Senatörü Manchin'in de başkan adaylığını ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.
Manchin'in eski iletişim danışmanı olan Jonathan Kott, ABD basınına yaptığı açıklamada, West Virginia Senatörünün Demokrat Partinin başkan adayı olarak yarışta yer almayı "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.
Manchin, Biden'a daha önce yarıştan vazgeçmesi çağrısı yapmıştı.
OLASI DİĞER ADAYLAR
Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından aday olabilecek kişiler arasında Kentucky Valisi Andy Beshear, Maryland Valisi Wes Moore, Senatörler Amy Klobuchar ve Cory Booker da yer alıyor.
Georgia Senatörü Raphael Warnock'un adı da Biden'ın yerini alabilecek isimler arasında zikredilmişti.
Geçen hafta yapılan Reuters-IPSOS anketi, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'a karşı galip gelebilecek tek kişinin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama olabileceğini ortaya koymuştu. Ancak Michelle Obama, başkanlık seçimlerine girme arzusu olmadığını defalarca tekrarlamıştı.
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