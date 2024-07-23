ABD tarihinin en güçlü Yahudi yönetimi geliyor! Kamala Harris’in etrafı Siyonistlerle dolu! İşte çemberdeki isimlerin kirli geçmişi...

BASKILARA DAYANAMADI! TEK İSİM HARRIS

Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu. Baskılara dayanamayan Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden'ın yerine önerdiği isimse, göreve geldiği günden bu yana yardımcılığını yapan Kamala Harris oldu. Henüz adaylığı resmileşmese de yapılan anketlerde Harris'in partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü. AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.

AP tarafından ulaşılan delegelerden hiçbiri başka bir adayın ismini vermedi. Anket sonuçlarının kesin olmadığı ve sonuçların değişebileceği vurgulandı.