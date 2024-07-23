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Filistinli gruplardan Çin'de kritik toplantı! Hamas'tan flaş açıklama: Birlik yolunda önemli bir adım

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 10:50
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Filistinli gruplardan Çin’de kritik toplantı! Hamas’tan flaş açıklama: Birlik yolunda önemli bir adım

Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının "ulusal birlik yolunda önemli bir adım" olduğunu açıkladı. Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği "büyük çabadan" ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.

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