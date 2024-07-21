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ABD'nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Türkiye ve Müslüman'lara karşı olan tutumu tepki çekecek türden. ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı adayı olan Harris, California Eyalet Savcılığı görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor. Öte yandan Harris, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kesmişti. Peki, Harris kimdir? İşte detaylar...

Giriş: 21.07.2024 22:13 Güncelleme: 21.07.2024 22:20
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ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Türkiye ve Müslüman'lara karşı olan tutumu tepki çekecek türden. ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı adayı olan Harris, California Eyalet Savcılığı görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor. Peki, Harris kimdi? İşte detaylar...

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ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

KAMALA HARRİS KİMDİR?
Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

2016'da Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu, ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris, başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti.

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ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

ADINI RUSYA SORUŞTURMASI SIRASINDA DUYURDU
2020 başkanlık seçimlerine Demokratik Parti'den aday adayı olan Harris, ön seçimlerde elendi. Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu. Kongre'ye girdikten sonra Harris, adını ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgesine gösterdiği tepkiyle duyurdu.

Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçilerek Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili senatodaki soruşturmalarda aktif rol aldı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Müeller raporu" üzerine senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirdi.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev aldı.

İki çocuğun üvey annesi olan Harris'in, ABD Başkan Yardımcılığı görevine geldikten sonra sivil haklar ve ırkçı adaletsizlik üzerine etkili çalışmalar yapmasının beklendiği kaydediliyor.

Öte yandan, 2020 Başkanlık seçimleriyle ilgili hararetli tartışmalar devam ederken, 78 yaşında ABD tarihinde en yaşlı başkan olarak göreve gelen Biden'in ikinci dönem adaylığını koymaması durumunda Harris'in ismi şimdiden 2024 başkanlık seçimleri için en kuvvetli aday olarak öne çıkıyor.

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ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

MÜSLÜMAN KARŞITI MI?

31.01.2024 tarihinde ABD'de başörtülü 2 Müslüman kadının ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etkinliğine alınmaması, ABD Başkanı Joe Biden ve Harris'in seçim kampanyasında ayrımcılık tartışmalarına neden oldu.