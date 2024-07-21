21 Temmuz 2024, Pazar
ABD'nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Türkiye ve Müslüman'lara karşı olan tutumu tepki çekecek türden. ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı adayı olan Harris, California Eyalet Savcılığı görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor. Öte yandan Harris, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kesmişti. Peki, Harris kimdir? İşte detaylar...
Giriş: 21.07.2024 22:13 Güncelleme: 21.07.2024 22:20
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