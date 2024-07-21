ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Harris Türkiye ve Müslüman düşmanı mı?

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

2016'da Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu, ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris, başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti.

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