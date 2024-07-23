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Irak'tan PKK kararı! Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" tanımlaması kullanılacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 14:45
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Irak’tan PKK kararı! Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt tanımlaması kullanılacak

Irak hükümeti, devlet kurumları arasındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'dan "yasaklı örgüt" olarak bahsedilmesi ve PKK'nın bu şekilde tanımlanması için talimat verdi.

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