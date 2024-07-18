Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi...

DEMOKRATİK BAĞLARIN ÖNEMİ

Yani geçtiğimiz seçimde yaşanan Senato baskınından sonra Amerika'daki bu hadise basına göre bir iç savaşın ayak sesleri olarak görülüyor. Her ne kadar mevcut başkan Biden "geçmiş olsun" dileklerini iletse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişimi bu telefon görüşmesi Türkiye'nin ABD ile olan demokratik bağların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. ABD ve Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu tarih içinde ispatlanmıştır. Trump'ın kazanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesinin tarihi olduğunu düşünüyorum.