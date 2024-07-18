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Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 16:56 Güncelleme: 18.07.2024 17:27
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Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, suikast girişimi sonrası yaralanan ABD başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletirken "Cesur duruşun takdire şayan" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan bu saldırının ABD demokrasisine yapılan bir saldırı olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD başkan adayı Donald Trump ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"GEÇMİŞ OLSUN TRUMP"

Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

"DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Başkan Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

"GÜÇLÜ BİR LİDERLİK ORTAYA KOYDUN"

Başkan Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Başkan Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

SANDIĞA KAN LEKESİ AKTI

Sıcak gelişmeyi A Haber'de değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın şunları söyledi:

Suikast girişimini ilk değerlendirdiğimizde bunu ABD demokrasisine yapılan bir saldırı olduğunu söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye halkının hissiyatını bu şekilde bildirdi. Çünkü biliyoruz ki ABD'de seçimler çok yaklaştı Amerikan derin devletinde Trump'a muhalif olanlar maalesef demorasiye kurşun sıktılar. Bu kurşun sandığın üzerine kan lekesi olarak akmış durumda.

DEMOKRATİK BAĞLARIN ÖNEMİ

Yani geçtiğimiz seçimde yaşanan Senato baskınından sonra Amerika'daki bu hadise basına göre bir iç savaşın ayak sesleri olarak görülüyor. Her ne kadar mevcut başkan Biden "geçmiş olsun" dileklerini iletse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişimi bu telefon görüşmesi Türkiye'nin ABD ile olan demokratik bağların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. ABD ve Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu tarih içinde ispatlanmıştır. Trump'ın kazanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesinin tarihi olduğunu düşünüyorum.

İşte görüşmenin perde arkasıİşte görüşmenin perde arkası İŞTE GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Trump ile görüştü! Gündem suikast girişimi....Trump ile görüştü! Gündem suikast girişimi.... TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ! GÜNDEM SUİKAST GİRİŞİMİ....

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