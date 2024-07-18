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AB'de "Orban" krizi! O ülke protesto kararı aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.07.2024 18:05 Güncelleme: 18.07.2024 18:08
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AB’de Orban krizi! O ülke protesto kararı aldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 5 Temmuz'da Rusya'ya düzenlediği ziyaret AB ülkelerinde tepkilere neden oldu. Orban'ın bu ziyareti tepkilerin odağında olmaya devam ederken o AB ülkesi dikkat çeken bir karara imza attı. İşte detaylar...

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ziyaretin tepki gösteren Danimarka Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak gayriresmi toplantılara üst düzey yetkili göndermeme kararı aldı.

Rusya'ya düzenlediği ziyaret ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tepkilerin odağı oldu.Rusya'ya düzenlediği ziyaret ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tepkilerin odağı oldu.

Orban'ın, 5 Temmuz'da, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde yaptığı Moskova ziyareti AB ülkelerinin tepkisine yol açtı.

Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepkilere neden oldu.Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepkilere neden oldu.

MACARİSTAN'A MESAFE KONULACAK

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna'ya yönelik tutumu nedeniyle Macaristan hükümeti ile aralarına mesafe koymak istediklerini belirtti.

Danimarka, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretini protesto edecek.Danimarka, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretini protesto edecek.

Rasmussen, Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak gayriresmi AB toplantılarına üst düzey yetkili göndermeyeceklerini, toplantıları takip etmek üzere yalnızca kamu personelinin bulunacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepki çekmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

"TEMAS KURMA YETKİSİ YOK"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." mesajını paylaşmıştı.

Ancak AB'den gelen tepkilere rağmen Orban, Moskova'yı ziyaret etmiş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil, barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğu dile getirmişti.

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