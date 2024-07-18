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Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi....

Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi....

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 18.07.2024 17:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD başkan adayı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Başkan Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.
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Trump ile görüştü! Gündem suikast girişimi....
Trump ile görüştü! Gündem suikast girişimi....
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