Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD başkan adayı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Başkan Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN