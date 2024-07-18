ABD Başkanı Joe Biden’dan Elon Musk’a sitem: Seçimleri satın almaya çalışmasından bıktım

"BU SEÇİMİ SATIN ALMAYA ÇALIŞMASINDAN BIKTIM"

Açıklamasında Kovid-19'dan dolayı hasta olduğunu hatırlatan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı.

Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.