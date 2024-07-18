18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD Başkanı Joe Biden'dan Elon Musk'a sitem: Seçimleri satın almaya çalışmasından bıktım

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:41 Güncelleme: 18.07.2024 11:41
ABONE OL
ABD Başkanı Joe Biden’dan Elon Musk’a sitem: Seçimleri satın almaya çalışmasından bıktım

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elon Musk ve zengin dostlarının ülkede gerçekleşecek seçimleri satın almaya çalışmasından bıktığını ifade etti. İşte detaylar...

ABD Başkanı Joe Biden; Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ve zengin dostlarının, başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktığını belirtti.

Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

"BU SEÇİMİ SATIN ALMAYA ÇALIŞMASINDAN BIKTIM"

Açıklamasında Kovid-19'dan dolayı hasta olduğunu hatırlatan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı.

Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

Elon MuskElon Musk

NE OLMUŞTU?

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör