14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimine Biden'dan ilk açıklama!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.07.2024 03:50 Güncelleme: 14.07.2024 03:51
ABONE OL
Eski ABD Başkanı Trump’a suikast girişimine Biden’dan ilk açıklama!

Eski ABD Başkanı ve adayı Donal Trump Pensilvanya'da düzenlenen bir mitingde silahlı saldırıya uğradı. Şoke eden saldırıya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklamalar geldi. Joe Biden, herkesin, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." dedi.

Donald Trump'ın mitingde meydana gelen saldırıya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan art arda açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, herkesin, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." dedi.

'BUNA ASLA GÖZ YUMAMAYIZ'

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı. Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

'HASTALIKLI ŞİDDETE YER YOK'

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör