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Asya ülkelerinden Donald Trump'a destek mesajı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:12
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Asya ülkelerinden Donald Trump’a destek mesajı

Asya ülkeleri ABD'de silahlı saldırıya uğrayan ve kıl payı kurtulan Donald Trump'a destek mesajları verdi. Güney Kore Devlet Başkanı Suk Yeol açıklamasında saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirirken, Endonezya lideri Joko Widodo ise "Şiddetin hiçbir türünün dünya demokrasilerinde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

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