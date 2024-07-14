14 Temmuz 2024, Pazar
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Suikasta uğrayan 4 ABD başkanı öldürüldü
Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı miting esnasında suikast girişimine uğrarken, Trump'ın ismi ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar arasına eklendi. ABD tarihinde çok sayıda başkan suikaste kurban giderken, bazı isimler ise bu saldırılardan yaralı olarak kurtuldu.