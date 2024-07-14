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Suikasta uğrayan 4 ABD başkanı öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 14:05
Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı miting esnasında suikast girişimine uğrarken, Trump'ın ismi ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar arasına eklendi. ABD tarihinde çok sayıda başkan suikaste kurban giderken, bazı isimler ise bu saldırılardan yaralı olarak kurtuldu.
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Trump’a suikast girişimi Avrupa’da manşetlerde
Trump'a suikast girişimi Avrupa'da manşetlerde
Suikasta uğrayan 4 ABD başkanı öldürüldü
Suikasta uğrayan 4 ABD başkanı öldürüldü
Trump’ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!
Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!
İşte saldırganın vurulma anı
İşte saldırganın vurulma anı
Trump’a suikast girişimi kamerada
Trump'a suikast girişimi kamerada
Trump’ın ölmesi kime yarayacaktı?
Trump'ın ölmesi kime yarayacaktı?
Trump’a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Trump'a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Suikast girişimi sonrası Donald Trump’tan ilk görüntü
Suikast girişimi sonrası Donald Trump'tan ilk görüntü
Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!
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