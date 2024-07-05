İsrail’in Gazze soykırımı! Hamas’tan ateşkese yeşil ışık: Olumlu yanıt verdik

Netanyahu'nun "Filistin halkına karşı bir soykırım savaş ve gerçek bir açlık savaşı" yürüttüğünü vurgulayan Bereke, bu uygulamaların "İsrail işgalinin hapishanelerindeki esirleri tehdit ettiğini ve Filistin halkına baskı yaptığını" ifade etti.

"Netanyahu'nun suçları, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi suçlarını aştı" değerlendirmesinde bulunan Bereke, uluslararası topluma ve Uluslararası Adalet Divanına "Netanyahu ve ekibinin insanlığa karşı savaş suçlusu olarak cezalandırılması" çağrısını yineledi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, 3 Temmuz'da, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların (Katar ve Mısır), Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiğini duyurmuştu.