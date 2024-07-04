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Katil İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 2 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 05:57
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Katil İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 2 Filistinli öldü

Son dakika haberine göre İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

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