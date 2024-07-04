Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde Gazze vurgusu! Astana’daki toplantı sonrası ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.

KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.

İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.

Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır"