Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde Gazze vurgusu! Astana'daki toplantı sonrası ortak açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Astana'daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi sebebiyle bir araya geldi. Üç ülkenin bir araya geldiği bu zirveye ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış, Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif'in bir araya geldiği zirveyle ilgili, "Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış, Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle bir araya geldiği zirveyle ilgili açıklama yaptı.
İŞTE ELE ALINAN KONULAR
Bakanlık, üçlü zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ele alındığını, Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konuların değerlendirildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.
KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU
Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.
İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.
Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır"
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