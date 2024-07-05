İngiltere'nin siyonist başbakanı Keir Starmer! İşte karanlık sicili! 1 numaralı İsrail hayranı
İngiltere'deki seçim sonuçlarının ardından 14 yıl sonra hükümeti devralan İşçi Partisi, sandıklardan büyük bir galibiyetle çıktı. Partinin Genel Başkanı Keir Starmer'in zaferine ise ilk tebrik katil İsrail'den geldi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına rağmen İsrail hayranı olduğunu ifade eden İngiltere'nin yeni başbakanı geçmişte "Evet ben bir siyonistim." diyecek kadar ileri gitmişti. İşte İngiltere'yi bekleyen yeni karanlık dönem...
İngiltere'de bugün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde İşçi Partisi, ezici oy üstünlüğüyle zafer elde etti. Avrupa genelinde aşırı sağın etkinliğinin arttığı bir dönemde İngiltere'de seçmen, demokratik tercihini büyük oranda merkez-sol yönelimli bir partiden yana kullandı.
İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.
Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde İşçi Partisi, 410 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 131'de kaldı.
KOLTUĞA STARMER GELİYOR
İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son vereceği görülen seçimlerin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve yenilenmiş olan İşçi Partimize güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.
"DEĞİŞMİŞ" BİR PARTİ OLARAK YÖNETECEĞİZ DEMİŞTİ…
Sabah'ın haberine göre; Ülkenin yeni başbakanı olacak İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmeye geldi. Değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yöneteceğiz" dedi. 2010'dan bu yana iktidarda olan Muhafazakar Parti ise hezimete uğradı.
Yeniden milletvekili seçilen Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ise Keir Starmer'ı arayarak tebrik ettiğini söyledi, "Bu seçimi İşçi Partisi kazandı" dedi.
İLK TEBRİK İSRAİL'DEN
İngiltere'de şok dalgası yaratan seçim sonuçlarının altından ise Siyonizm skandalı çıktı. İngiltere'nin yeni başbakanı olarak görevi devralacak olan İşçi Partisi lideri Starmer'ı zaman kaybetmeden tebrik eden ilk ülke ise İsrail oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı İngiltere seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik etti.
"ONUNLA ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Herzog, sosyal medya platformu X'te yayınladığı tebrik mesajında "Başbakan olarak Downing Street'e girmeye hazırlanırken, rehinelerimizi eve getirmek, bölge için daha iyi bir gelecek inşa etmek ve İsrail ile Birleşik Krallık arasındaki yakın dostluğu derinleştirmek için kendisi ve yeni hükümetiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
YENİ BAŞBAKAN'IN KİRLİ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI
Gazze katliamında yeni Başbakan Starmer'ın desteğine neredeyse kesin gözle bakan Herzog'un bu sözlerinin ardından gözler İşçi Partisi Lderi'nin geçmişine çevrildi. İsrail'in 9 aydan bu yana sürdürdüğü Gazze katliamına verdiği destekle bilinen Starmer, işgalin ilk günlerinde yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelmişti. İşgalin ilk günlerinde "İsrail'in Gazze Şeridi'nin suyunu ve elektriğini abluka kapsamında kesmeye hakkı olduğunu" söyleyen Starmer, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının soykırım olup olmadığı sorularını ise yanıtsız bırakmıştı.
İsrail'le yakın ve kökten bağları olduğu bilinen Starmer'ın geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalar da ortaya çıktı. Times Of Israel, 2020 yılında yaptığı haberlerde Starmer'ın kendisini "Siyonist" olarak tanımladığını yazmıştı.
"ANTİSEMİSTLERİ PARTİDEN AYIKLAYACAĞIM"
2020 yılında İngiltere'nin ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin başına geçen Starmer'ın ilk faaliyeti, İşçi Partisi içindeki antisemitizm nedeniyle Yahudi toplumundan özür dilemek olmuştu. Parti içinde, Yahudi toplumunu eleştirenleri "leke" olarak tanımlayan Starmer, bunu ortadan kaldıracaklarına söz vermişti.
İSRAİL'LE DERİN BAĞLAR
Starmer'ın eşi Yahudi eşi Victoria Alexander'ın Tel Aviv'de derim bağları olduğu biliniyor. Geçmiş yıllarda İsrail basınına konuşan Starmer, "Eşimin ailesi Yahudi. Babası Yahudi, aileleri Polonya'dan geldi. Geniş ailesinin tamamı İsrail'de yaşıyor. Eşimin ailesiyle birçok kez Şabat yemeklerine katıldım ve Londra'daki sinagogları ziyaret ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Aşırı sağcı Jewish News'e konuşan Starmer, kendisini "Siyonist" olarak da tanımlamıştı. Yahudi İşçi Hareketi tarafından düzenlenen bir kampanya etkinliğine katılan Starmer, burada verdiği demeçte "Siyonizmi destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"İsrail'in bir vatan olarak var olma hakkını kesinlikle destekliyorum. Eğer Siyonizm İsrail devletine inanmaksa: Evet ben bir Siyonistim!" diyen Starmer, o dönem İnsan Hakları Örgütler tarafından büyük eleştiriyle karşılaşmıştı.
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