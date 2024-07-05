İngiltere’nin siyonist başbakanı Keir Starmer! İşte karanlık sicili! 1 numaralı İsrail hayranı

"DEĞİŞMİŞ" BİR PARTİ OLARAK YÖNETECEĞİZ DEMİŞTİ…

Sabah'ın haberine göre; Ülkenin yeni başbakanı olacak İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmeye geldi. Değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yöneteceğiz" dedi. 2010'dan bu yana iktidarda olan Muhafazakar Parti ise hezimete uğradı.

Yeniden milletvekili seçilen Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ise Keir Starmer'ı arayarak tebrik ettiğini söyledi, "Bu seçimi İşçi Partisi kazandı" dedi.