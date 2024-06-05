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Putin'den Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki etkin rolüne methiyeler: Çatışmayı çözmeye çabalıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Putin’den Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki etkin rolüne methiyeler: Çatışmayı çözmeye çabalıyor

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor. Dünyadan ve Türkiye'den işgalci İsrail'e tepkiler devam ederken bir tepki de Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki etkin rolüne değinen Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'taki ekonomik forumda uluslararası ajansların editörlerinin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'da süren savaşa ilişkin Putin, "Rusya, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.


Putin, Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz" diyen Putin, "Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.


Sözlerini sürdüren Putin, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.

Öte yandan Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" dedi.




"MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN DE KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Filistinlileri savunurken aslında insanlığı, barışı, adaleti ve özgürlükleri de savunduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Filistin'deki katliama tepki verirken gelecek nesillere daha huzurlu, adil bir dünyada yaşama umudunu da miras bırakmayı hedefliyoruz. İnşallah bu çizgimizi sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Kimliğine, inancına ve kökenine bakmadan mazlumun yanında, zalimin de karşısında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.


ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA 'İSRAİL BARBARLIĞINA KARŞI AÇIK TAVIR KOYMA' ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 04.06.2024 Uluslararası çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerindeki çocuğu hüzünle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır." dedi.

"TÜM DEVLETLERİ İSRAİL BARBARLIĞINA KARŞI AÇIK BİR TAVIR KOYMAYA ÇAĞIRIYORUM"
Erdoğan, "Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletler'i, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.


"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa ellerini uzatmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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