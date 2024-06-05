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İsraillerden alçak sözler! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i küstahça hedef aldılar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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İsraillerden alçak sözler! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i küstahça hedef aldılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutlayarak  "bayrak yürüyüşü"  gerçekleştirdi.  Yürüyüşe katılan Lanetli kavim Yahudi yerleşimciler alçak sözler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEME ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

SİVİLLERE VE GAZETECİLERE SALDIRDILAR
İsraillilerin Filistinli sivillere taş atması ve yerel halka saldırması üzerine Şam kapısında çatışmalar meydana gelmişti.

LANETLİ KAVİM PEYGAMBER EFENDİMİZİ ALÇAKÇA HEDEF ALDI
Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler alçak ifadelerle, mukaddesatımız olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı.

Lanetli topluluk "Muhammed öldü" şeklinde sloganlar attı.

İsraillilerden Peygamber efendimize hakaret!İsraillilerden Peygamber efendimize hakaret! İSRAİLLİLERDEN PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET!

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