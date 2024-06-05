İsraillerden alçak sözler! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i küstahça hedef aldılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor.