Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"İSRAİL HUKUKA UYMAYA ZORLANMALI"
Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.
İTALYA'YA FİLİSTİN'İ TANIYIN ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?
- Burası Amazon, Afrika değil; Türkiye! 3 metre boyunu gören dehşete düşüyor
- Egzama, kepek bunlar sorun olmaktan çıkacak! Tek yöntemle Rapunzel gibi saçlarınız olsun
- 1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...
- Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 FB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın saat kaçta?
- Milyonluk kuş görenleri hayrete düşürüyor! Tüyü zengin ediyor
- WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak
- Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi!
- EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...
- 1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…
- Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...