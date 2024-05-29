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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"İSRAİL HUKUKA UYMAYA ZORLANMALI"

Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

İTALYA'YA FİLİSTİN'İ TANIYIN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

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