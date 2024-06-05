BM Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki korkunç bilançoyu açıkladı: İşgalciler 500'den fazla Filistinliyi katletti!
Siyonistlerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği soykırımda 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken eli kanlı işgalci ordusu katliamlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bölgedeki korkunç saldırılara ilişkin rakamları BM paylaştı. BM, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsraillilerin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den sonra üçte biri çocuk 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliamlarda her geçen gün can kaybı artmaya devam ederken işgalciler gasbettikleri topraklarda çok sayıda masumu katletti.
3'TE BİRİ ÇOCUK 500'DEN FAZLA ÖLÜ VAR!
Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gaspeden işgalci İsraillilerin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den sonra üçte biri çocuk 500'den fazla Filistinliyi öldürüldüğü açıklandı.
SİYONİSTLERİN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
36 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.
FİLİSTİNLİLER HAPSEDİLDİ
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.
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