Londra’da katil İsrail’e protesto! Polisten eylemcilere gözaltı...

Polis, oturma eylemi yaparak trafiği kapatan göstericilerden yaklaşık 10'unu gözaltına aldı.

Youth Demand'dan eylem öncesi yapılan açıklamada, "Silah ambargosu için baskıyı arttırıyoruz. Yürüyeceğiz ve oturma eylemi yapacağız. Polis kalkmamızı söylediğinde bir yere gitmeyeceğiz. Herkesin ortam gerildiğinde eylemi sonlandırma hakkı vardır ancak çoğumuz oturmaya devam edeceğiz çünkü bu bizim sorumluluğumuz. 'Bizim adımıza değil' diyecek cesareti göstermeliyiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail aleyhine aldığı kararlara da işaret edilerek, "Bunlara rağmen Refah bombalanmaya devam ediyor. Bu noktadan sonra ölümleri, ancak katil batı yönetimlerine karşı olan sivil direniş durdurabilir." ifadelerine yer verilmişti.