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Hamas'tan Refah'taki işgalci askerlerine saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Hamas’tan Refah’taki işgalci askerlerine saldırı! Ölüler ve yaralılar var

İşgalci ordusu Gazze'de katliamlarını sürdürürken hedef aldıkları Refah'ta Hamas tarafından siyonistlere bir saldırı düzenlendi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, askeri mühendislerden oluşan 6 kişilik İsrail kuvvetine karşı antipersonel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

İŞGALCİLER HAVAN TOPLARIYLA VURULDU

Hamas'ın silahlı kanadından daha sonra yapılan açıklamada da mensuplarının, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki Tel Zarub bölgesinde İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu noktayı havan toplarıyla vurduğu belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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