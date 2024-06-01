Hamas’tan Refah’taki işgalci askerlerine saldırı! Ölüler ve yaralılar var

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN