Lübnan'da gerilim tırmanıyor: Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü
Dün işgalci İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın güney kesimini hedef alarak hava saldırısı düzenlemesinin ardından bölgede gerilim yükselmeye devam ediyor. İsrail ordusuna ait İHA'yı hedef alan Hizbullah Lübnan topraklarında düşürüldüğünü açıkladı.
İsrail, dün Lübnan'ın sınır hattındaki Nakure beldesi yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bir kişinin öldüğü saldırıda bir kişi ise yaralandı. İsrail'in hedefindeki ambulansın, Hizbullah'a bağlı Sağlık Heyeti'ne ait olduğu aktarıldı. Bunun ardından Hizbullah İsrail'e ait bir İHA'yı hedef aldıklarını duyurdu.
İŞGALCİLERDEN LÜBNAN'DA "DEVAM" MESAJI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Lübnan hava sahasında düşürülen İHA'yla ilgili konunun incelendiği kaydedildi. Açıklamada, "İsrail hava kuvvetleri, görevlerini yerine getirmek için Lübnan hava sahasında faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.
HİZBULLAH VE İSRAİL ÇATIŞMALARI
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
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