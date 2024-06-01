Lübnan’da gerilim tırmanıyor: Hizbullah, İsrail’e ait İHA’yı düşürdü

İsrail, dün Lübnan'ın sınır hattındaki Nakure beldesi yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bir kişinin öldüğü saldırıda bir kişi ise yaralandı. İsrail'in hedefindeki ambulansın, Hizbullah'a bağlı Sağlık Heyeti'ne ait olduğu aktarıldı. Bunun ardından Hizbullah İsrail'e ait bir İHA'yı hedef aldıklarını duyurdu.