İran’da eski kadın milletvekili Elahiyan cumhurbaşkanlığına aday!





Elahiyan, "Sağlıklı bir hükümet kendisini ülkedeki tüm işlerin sorumlusu görmek yerine gençliğin kapasitesini kullanmalı ve bu yolla yeni bir yönetim biçimi sunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tıp doktoru olan Zohre Elahiyan, İran Meclisi'nin önceki döneminde Tahran, Rey, Şemiranat, İslamşehr ve Perdis seçim bölgelerinden milletvekili seçilmişti. Meclis'te İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Elahiyan, Şubat 2023'te Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.