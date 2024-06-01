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Fransa'da camiye ırkçı saldırı! İslam karşıtı ifadeler yazıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Fransa’da camiye ırkçı saldırı! İslam karşıtı ifadeler yazıldı

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy şehrinde bir caminin duvarlarına İslam karşıtı ifadeler yazıldı. Irkçı saldırıya ilişkin Fransa İslam Konseyi tarafından kınama yayınlandı ve dayanışma mesajı verildi.

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