Papua Yeni Gine’de büyük felaket! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı...

DİRİ DİRİ TOPRAK ALTINDA KALDILAR

Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı. Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.