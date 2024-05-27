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Papua Yeni Gine'de büyük felaket! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Papua Yeni Gine’de büyük felaket! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı...

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi. Hükümet olay sonrası Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunurken, binlerce kişi toprak altına kaldı. İşte detaylar...

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu. Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.

DİRİ DİRİ TOPRAK ALTINDA KALDILAR

Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı. Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

PAPUA YENİ GİNE'DEKİ TOPRAK KAYMASI

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.

2 bin kişi toprak altında kaldı2 bin kişi toprak altında kaldı 2 BİN KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

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