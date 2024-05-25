Putin'den Ukrayna ile müzakere mesajı: "Ukrayna ile müzakerelere hazırız" | Dikkat çeken Reisi açıklaması! Rus helikopterlerinde sorun çıkmadı

Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İran ne olduğunu çözecek. Ancak başkan olarak değil, bir şahıs olarak şunu söyleyebilirim. Kazaya ABD'nin aşağılık, iğrenç yaklaşımı yol açtı. Burada yaptırımları kastediyorum. Bu alçakların insan taşıyan uçak, helikopter ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakkı yok. Onlar bize karşı da yaptırım uyguladı. Helikopterin uçuşunu hiçbir şey etkilemediyse onlar (Amerikalılar) bundan suçlu. Onlar bu helikopterin bakımını yasakladı, orası kesin."