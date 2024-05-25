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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri zorunlu iniş yaptı! Son duruma ilişkin açıklama...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı! Son duruma ilişkin açıklama...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı. Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi. İşte detaylar...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı.

"KARA YOLUYLA DEVAM EDECEĞİZ"

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi.

PLANSIZ İNİŞ YAPILDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, helikopterinin bugün 'kötü hava koşulları' sebebiyle Vanadzor'a "plansız" iniş yaptığını duyurdu. Paşinyan, helikopter yolculuğundan görüntüler paylaştı.

İŞTE PAŞİNYAN'IN PAYLAŞIMI

Başbakan Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Canlarım, her şey yolunda. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a plansız iniş yaptı. Artık yolculuğumuza arabayla devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim."

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