Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri zorunlu iniş yaptı! Son duruma ilişkin açıklama...
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı. Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi. İşte detaylar...
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı.
"KARA YOLUYLA DEVAM EDECEĞİZ"
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi.
PLANSIZ İNİŞ YAPILDI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, helikopterinin bugün 'kötü hava koşulları' sebebiyle Vanadzor'a "plansız" iniş yaptığını duyurdu. Paşinyan, helikopter yolculuğundan görüntüler paylaştı.
İŞTE PAŞİNYAN'IN PAYLAŞIMI
Başbakan Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Canlarım, her şey yolunda. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a plansız iniş yaptı. Artık yolculuğumuza arabayla devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi
- Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
- Ehliyette artık yeni imkan! A-B-C-D-E sınıf sürücülere müjde geldi
- 1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!
- Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...