İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı İsmaili, Reisi’nin helikopter kazasında yaşananları anlattı: "Koşullar son derece normal ve sıradandı..."







İran devlet kanalı IRIB'e açıklamalarda bulunan İsmaili, İranlı yetkilileri taşıyan 3 helikopterden birinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin bir diğer helikopterde yolculuk ettiğini ifade etti.

İsmaili, uçuşun başlarında havanın açık olduğunu ve barajın alt tarafından Tebriz'e doğru yol aldıklarını aktardı.