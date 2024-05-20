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Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ilk ulaşılma anı ortaya çıktı | Kaza sonrası Reisi’den geriye yüzüğü kaldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin enkazına ilk ulaşılma anı ortaya çıktı | Kaza sonrası Reisi’den geriye yüzüğü kaldı

Son dakika... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken dün düştü. Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdiği AKINCI silahlı insansız hava aracı, helikopter enkazının bulunduğu noktayı gece yarısı tespit etti. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaşılan ilk anın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'inin yüzüğü de bulundu. İşte o görüntüler...

Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaşılan ilk anın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde vidoyu çeken kişinin helikopterin enkazının olduğu bölgede ağladığı görülüyor.

REİSİ'NİN YÜZÜĞÜ BULUNDU
Kaza sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'inin yüzüğü de bulundu.

Bulunan yüzüğün üstünde Allah lafzı yazıldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN ENKAZI, AKINCI İHA'NIN TESPİTLERİNİN ARDINDAN BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Reisi’nin helikopterinin enkazına ulaşılma anı!Reisi’nin helikopterinin enkazına ulaşılma anı! REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN ENKAZINA ULAŞILMA ANI!

Reisi hayatını kaybetti! A Haber helikopter enkazındaReisi hayatını kaybetti! A Haber helikopter enkazında

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