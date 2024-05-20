21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İşgalci İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
İşgalci İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı! Ölü ve yaralı var

Gazze'deki katliamına devam eden İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir motosiklete düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Sur kentinde yer alan Mansuriye beldesinin dört yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Saldırı sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, bir başka kişinin yaralandığı belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 306 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör