20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İran halkına başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, İran halkına başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör