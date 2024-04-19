İsrail'den İran'a misilleme! Saldırı sonrası bölgede gerginlik tavan yaptı! Patlama sesleri duyuluyor...
Geçtiğimiz günlerde İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından sabah saatlerinde İsrail İran'a yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. İran'ın İsfahan kentinin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulurken İran kaynakları küçük bir saldırının olduğunu doğruladı. ABD tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in bu saldırı öncesi bilgi verdiği açıklanırken İran nükleer tesislerin güvende olduğunu duyurdu. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan gerginlik giderek tırmanırken İran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırıya İran'dan misilleme geldi. İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyururken İran tarafından yapılan açıklamada "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük" denildi.
İşte dakika dakika yaşananlar...
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.
Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.
Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.
İran'ın devlet haber ajansı, birçok ilde hava savunma bataryalarının ateşlediğini duyurdu.
İranlı yetkililerin Al Jazeera haber ajansına verdiği bilgiye göre, bir dizi dron düşürüldü. İran resmi haber ajansı, Suriye'deki askeri tesislerde de bir dizi patlama olduğunu duyurdu.
İranlı yetkililer, İran'a füze saldırısı olmadığını bir dizi dronun düşürüldüğünü belirtti.
"NÜKLEER TESİSLERDE SIKINTI YOK"
İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Gece meydana gelen patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin, tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti. Bu saldırı hiçbir zarara yol açmadı. Nükleer tesislerimizde bir sıkıntı yok” dedi.
İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, "İsrail ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini doğruladığı" iddia edildi.
NYT gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in İran'a yönelik son saldırısına ilişkin adı açıklanmayan İsrailli iki savunma yetkilisinin açıklamasına yer verildi.
ABD'DEN GÜVENLİK UYARISI
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.
Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.
Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan "aşırı tedbir nedeniyle" alındığı ifade edildi.
ABD'YE HABER VERİLDİ
ABD'li yetkililer İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI
Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.
İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.
Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.
ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.
CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.
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