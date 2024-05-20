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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan İran dini lideri Hamaney’e taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan İran dini lideri Hamaney’e taziye mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney’e taziye mesajı gönderdi.

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