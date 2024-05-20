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Afganistan'da turistlere yönelik silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Afganistan’da turistlere yönelik silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde 3'ü İspanyol turist 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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