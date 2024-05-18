Eski Mossad Başkan Yardımcısı Barak'tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak, "Gazze'deki savaşın yararsız olduğunu, ülkesinin savaşı kaybettiğini ve ülke ekonomisinin çöktüğünü" söyledi.
Siyonist Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın 2009-2011 yılları arasında Başkan Yardımcısı, 2021-2022 yılları arasında da İsrail Meclisi Güvenlik ve Dışişleri Komitesi Başkanı olarak görev yapan Ben Barak İsrail devlet radyosuna açıklamalarda bulundu.
"GAZZE'DE SAVAŞI AÇIKÇA KAYBEDİYORUZ"
Ben Barak, "Bu, hedefi olmayan bir savaş ve bunu açıkça kaybediyoruz." diyerek İsrail ordusunun daha önce savaştığı bölgelerde tekrar savaşmaya geri dönmek zorunda kaldığını ve bu durumun daha fazla kayıp yaşanmasına yol açtığını kaydetti.
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını değerlendiren Ben Barak, "Filistinli gruplar her gün İsrail askerlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını, askeri araçların imha edildiğini duyuruyor ve bazı operasyonlarını belgeleyen video klipler yayınlıyor." dedi.
Eski Mossad Başkanı Ben Barak şöyle devam etti:
"Uluslararası sahnede de kaybediyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ciddi bozulmaya sahne oluyor. Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor."
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda, düzenlediği saldırılarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
SİYONİST ORDUSU DÜŞÜYOR!
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de dün yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde Kassam mensupları, savaşın tüm cephelerinde Siyonistlere ait tanklar, personel taşıyıcılar ve buldozerler dahil olmak üzere 100 farklı askeri aracı hedef aldı." demişti.
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