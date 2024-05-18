Eski Mossad Başkan Yardımcısı Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor

Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak

"GAZZE'DE SAVAŞI AÇIKÇA KAYBEDİYORUZ"

Ben Barak, "Bu, hedefi olmayan bir savaş ve bunu açıkça kaybediyoruz." diyerek İsrail ordusunun daha önce savaştığı bölgelerde tekrar savaşmaya geri dönmek zorunda kaldığını ve bu durumun daha fazla kayıp yaşanmasına yol açtığını kaydetti.