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Uganda'da evde çıkan yangında 6 çocuk öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Uganda’da evde çıkan yangında 6 çocuk öldü

Son dakika haberine göre Uganda'da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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