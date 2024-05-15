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Hırvatistan’da marinadaki 22 tekne alev alev yandı

İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Hırvatistan’da marinadaki 22 tekne alev alev yandı

Hırvatistan’ın kuzeybatısındaki bir marinada çıkan yangında 22 tekne küle döndü.

Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısında yer alan turistik Istria Yarımadası'ndaki bir marinada yerel saatle 03.55'te yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Hırvatistan medyası, yangın sırasında bazı tekne sahiplerinin alevlerden kaçmak için denize atladığını, itfaiyecilerin ise alevlerin henüz ulaşmadığı tekneleri ayırmak için yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

Yangın saat 07.00 civarında kontrol altına alınırken, Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğüne göre alev alev yanan 22 tekne küle döndü. Çevresel zararı engellemek için denize bariyerler yerleştirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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