Nekbe’de 76 yıllık sessiz ama cesur direniş

TANKLARA KARŞI BİR ÇİFT SAPAN



Kendi topraklarının üzerinde bir başka devletin kurulmasıyla birlikte, binlerce Filistinli yurtsuz bırakıldı, milyonlarca insan göçe zorlandı. Bu sürgün ve zulüm hikayesi, bugün ise soykırıma dönüştü. İsrail'in işgal ve ayrımcı politikaları, yıllardır Filistin halkını teslim olmaya zorlamak için sürdürdüğü vahşi saldırılarla belirginleşti.

Çocukları ve kadınları hedef alan bu saldırılar, insanlık dışı bir vahşete dönüştü. Filistin direnişi ise ordularla değil, taş ve sapanlarla, umut dolu gözlerle devam ediyor.