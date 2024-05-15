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Nekbe'de 76 yıllık sessiz ama cesur direniş

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Nekbe’de 76 yıllık sessiz ama cesur direniş

Bugün, 15 Mayıs, Filistin için bir yıldönümü değil, bir hüzün günü. 76 yıl önce başlayan Nekbe, Filistin topraklarının üzerindeki karanlık bir gölge gibi asılı duruyor. Binlerce köy yıkıldı, milyonlarca insan evinden oldu. Ancak bugün, hala direnen bir halkın umudu var. Filistin halkı, yıkılmamış bir umutla, kendi topraklarında özgürce yaşamanın hayalini kuruyor.

Bugün, 15 Mayıs, Filistin için "Nekbe" günü. Bu tarih, 76 yıl önce, İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle, milyonlarca Filistinlinin yaşamında bir dönüm noktası oldu.

Ancak bu dönüm noktası, başlangıçta umut vaat ettiği gibi değil, tam tersine, bir trajedinin fitilini ateşledi. İsrail'in bağımsızlık ilanı, Filistin halkının yıllardır süren acı dolu bir hikayesinin başlangıcı oldu.

TANKLARA KARŞI BİR ÇİFT SAPAN

Kendi topraklarının üzerinde bir başka devletin kurulmasıyla birlikte, binlerce Filistinli yurtsuz bırakıldı, milyonlarca insan göçe zorlandı. Bu sürgün ve zulüm hikayesi, bugün ise soykırıma dönüştü. İsrail'in işgal ve ayrımcı politikaları, yıllardır Filistin halkını teslim olmaya zorlamak için sürdürdüğü vahşi saldırılarla belirginleşti.

Çocukları ve kadınları hedef alan bu saldırılar, insanlık dışı bir vahşete dönüştü. Filistin direnişi ise ordularla değil, taş ve sapanlarla, umut dolu gözlerle devam ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECİ GRUBU

Tarihe "Nekbe" olarak geçen büyük felaket, sadece insanların değil, köylerin, kasabaların ve tüm bir yaşam tarzının da yok oluşuna neden oldu.İsrail'in kuruluşu, aynı zamanda Filistin topraklarının ve kültürünün de silinmesi anlamına geldi. Dünyanın en büyük mülteci grubu da yine Filistinliler oldu.

Bugün 61 mülteci kampında, 5 milyonu aşkın Filistinli, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

UMUTLARINI KAYBETMEDİLER

Ancak tüm acılara rağmen, Filistin halkı umudunu hiç kaybetmedi. Bir general gibi sokaklara çıkan Filistinli çocuklar, cesur direnişlerini yıllarca sürdürdü.

İsrail'in baskıcı politikalarına karşı verilen mücadele, tarihe direnişin sembolü olarak geçti.

Bugün, Nekbe'nin 76. yıl dönümünde, Filistin halkı hala kendi topraklarında, kendi kimlikleriyle yaşama mücadelesi veriyor.

Ancak onların mücadelesi sadece kendi hikayeleriyle sınırlı değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanıyla da örtüşüyor.

NEKBE İSTANBUL'DA PROTESTO EDİLECEK

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Nekbe'nin 76. yıldönümünde, Filistin halkına yönelik soykırıma karşı bir yürüyüş düzenleyecek.

Yarın, saat 19:00'da Sirkeci Büyük Postane Önü'nde başlayacak olan yürüyüş, Eminönü'nde sona erecek.

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