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Çin, büyük yolcu gemileriyle gelen turist gruplarına vize muafiyeti getirdi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Çin, büyük yolcu gemileriyle gelen turist gruplarına vize muafiyeti getirdi

Çin'in ülkeye büyük yolcu gemileriyle gelen turist gruplarına liman kentlerinde vizesiz giriş olanağı sağlayacağı bildirildi. Vize muafiyeti geminin limandan ayrılış süresiyle sınırlı olacak ve 15 günü aşamayacak.

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