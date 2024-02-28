Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında manşetleri süsledi! Övgüler yağdırdılar: Türkiye’nin umudu gökyüzündeki yeni savaşçı

"Bu, hızla büyüyen Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin kendi savaş uçağı olan ve Türkçede 'hükümdar' anlamına gelen 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Çift motorlu savaş uçağı, gizlilik özelliklerine sahip 5. nesil bir model. Bundan dolayı radar tarafından tespit edilmesi zor ancak Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki gururunun harekete hazır hale gelmesi için yıllar geçmesi gerekecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Başkanı Temel Kotil'e göre, Ankara yakınlarında yapılan ilk uçuş 2,44 kilometre irtifada 13 dakika sürdü. Bu alışılmadık derecede kısa bir süre. Karşılaştırmak için 30 yıl önce Eurofighter ilk uçuşunda ancak 40 dakika sonra yere inebilmişti. Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan için kendi savaş uçağının ilk uçuşu ABD'ye karşı kazanılmış bir zaferdir.

Türkiye, başlangıçta Almanya'nın da gelecekte teslim alacağı Amerika'nın F-35 savaş uçağının üretimine dahil olmuştu ancak Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alınca ABD, Ankara'nın F-35 katılımını 2019'da sonlandırdı. Erdoğan, şimdi daha bağımsız olmak için kendi savaş uçağı projesini ilerletmeye daha da kararlıydı."

Haberde, "Türkiye, teknoloji ve altyapıdan uzmanlık ve üretim kapasitesine sahip çalışanlara kadar modern savaş uçaklarının üretimi için tüm değer zincirine sahip dünyadaki birkaç ülkeden biri olmak için çabalıyor. Modern sensörler, radarlar ve diğer savunma teknolojileri çeşitli Türk şirketlerinde geliştirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.