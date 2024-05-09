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Rusya’da petrol üretim tesisine İHA ile saldırı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Rusya’da petrol üretim tesisine İHA ile saldırı!

Rusya'da petrol üretim tesisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

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