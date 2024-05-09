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İsrail'in Refah kentine saldırısında 3 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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İsrail’in Refah kentine saldırısında 3 Filistinli öldü

Son dakika haberine göre Katil İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de katliamlara devam ediyor. Terörist ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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