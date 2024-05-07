İngiliz Savunma Bakanlığına ait bir sistem hacklendi! Olayın arkasında Çin mi var?
İngiliz basını, İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi. İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, hacklenme nedeniyle görevdeki askeri personelin kişisel bilgilerini içeren önemli veri ihlali yaşandı.
Hem mevcut hem de geçmişteki bazı silahlı kuvvetler mensuplarının isim ve banka bilgilerini içeren maaş bordrosu sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve bilgiler ifşa edildi.
Olayın ardından Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve soruşturmalar devam ederken sistem devre dışı bırakıldı. Elde edilen verilerin ne için kullanılabileceği ise bilinmiyor.
SALDIRININ ARKASINDA KİM OLDUĞU AÇIKLANMADI
İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.
Bu arada, İngiltere parlamentosu milletvekilleri, Savunma Bakanlığını ilgilendiren ve hizmet personelini hedef alan söz konusu veri ihlali hakkında bilgilendirilecek.
"SİBER SALDIRILARIN ARKASINDA ÇİN DEVLETİNE BAĞLI AKTÖRLER VAR"
İngiliz Sky News televizyonu, siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürdü.
Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 25 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında "Çin devletine bağlı aktörlerin" olduğunu belirtmişti.
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