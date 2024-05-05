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6,2 büyüklüğünde depremle sallandılar | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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6,2 büyüklüğünde depremle sallandılar | SON DEPREMLER

Son dakika haberi... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde 12,1 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

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