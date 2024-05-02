ABD’deki üniversitelerde Gazze protestoları büyüyor! Los Angeles polisi alarma geçti! Tüm birimler hazırda bekliyor...

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine salı gecesi NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da temizlemişti.

Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.