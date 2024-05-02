ABD'deki üniversitelerde Gazze protestoları büyüyor! Los Angeles polisi alarma geçti! Tüm birimler hazırda bekliyor...
ABD’nin Los Angeles şehrindeki iki haftadır süren Filistin destekçisi gösterilerden sonra, Los Angeles polisi müdahale için alana geldi. Öğrencilerin gergin bekleyişi sürerken Los Angeles polisi de olayların büyümesine yönelik tedbir amacıyla tüm birimleri hazırda bekletiyor. İşte detaylar...
ABD'nin New York eyaletindeki üniversite kampüslerinde, Filistin'e destek gösterileri her türlü müdahale ve kısıtlamaya rağmen devam ederken Fordham Üniversitesi'nin ardından Kaliforniya Üniversitesi protestoların son adresi oldu.
ÖZGÜR GAZZE SOYKIRIMCI FİLİSTİN SLOGANLARI...
Gazze için eylem düzenleyen üniversiteliler dün polis şiddetiyle karşılaşırken bugün daha kalabalık şekilde bir araya geldiler. "Özgür Gazze" sloganları atılırken pankartlara "soykırımcı israil" yazıldı.
Olayların büyümesi sonrası polis bölgeye gelerek öğrencileri uyardı. Gergin bekleyiş sonrası polisin öğrencilere müdahale etmesi bekleniyor.
Diğer yandan Los Angeles'ta tüm polisler alarma geçerken, ihtiyaç halinde tüm polisler bölgeye sevk edilecek.
ÇADIR KURARAK DESTEK VERDİLER
Fordham Üniversitesinin Manhattan'daki Lincoln Center Kampüsü'nde okuyan öğrenciler, okul bahçesine 5 civarında çadır kurarak Gazze dayanışma kampı oluşturdu.
Central Park'a çok yakın bölgedeki Fordham kampüsünde kurulan kamp, Columbia ve City College üniversitelerindeki Filistin destekçisi göstericilerin New York polisi tarafından gözaltına alınmasının hemen sonrasında geldi.
Lincoln Center Kampüsü'nden sorumlu okul yönetimi ise ilk günden bastırdıkları bildirileri dağıtarak öğrencileri uyarmakta gecikmedi.
Dekan Jenifer Campbell'in imzasını taşıyan bildiride, okul kampüsünde yapılacak gösterilere ilişkin 4 madde sıralanırken, öğrencilere "Bu maddeler ışığında, derhal üniversite personelinin talimatına uymanız ve Fordham Üniversitesi mülkünü terk etmeniz istenmektedir." denildi.
Dekan Campbell, talimatlara uymayan göstericilere uzaklaştırma cezası verileceğini, sınavlara ve mezuniyet töreni gibi programlara alınmayacağını belirtti.
ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ
Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.
Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.
En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.
Okul yönetiminin talebi üzerine salı gecesi NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da temizlemişti.
Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.
ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.
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