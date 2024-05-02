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İran'da bir köyde çıkan yangında 100 konut alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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İran’da bir köyde çıkan yangında 100 konut alevlere teslim oldu

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Şeft ilçesi sınırlarında yer alan İmamzade İbrahim Köyü'nde meydana gelen yangın nedeniyle 100 konut zarar gördü.

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